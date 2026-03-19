 
Общество

В 2025 году число онлайн-обращений за соцвыплатами увеличилось вдвое

В 2025 году свыше 1,4 миллиона клиентов банка заказали различные социальные выплаты через интернет-банк, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ. Это в два раза превышает показатели 2024 года.

В тройку наиболее популярных выплат вошли: получение компенсации расходов по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям (294 тысяч человек), материнский капитал (223 тысячи человек) и единовременная выплата остатка маткапитала (120 тысяч человек).

Самыми востребованными выплатами стали ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям, а также специальная социальная выплата медицинским работникам.

Всего держатели счетов ВТБ в 2025 году получили более 430 миллиардов рублей положенных им выплат от государства, а совокупное число получателей социальных пособий на счета и карты банка увеличилось на 73% и достигло двух миллионов человек.

