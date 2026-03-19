Почти 50% псковичей считает себя интернет-зависимыми - опрос

Каждый второй респондент признается в цифровой зависимости. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

17% участников опроса уверенно заявили о своей digital-зависимости, еще 30% скорее согласны с этим утверждением. 53% зависимость отрицают: 35% — скорее не согласны, а 18% категорически отвергают такую возможность.

Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 52% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 39%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми.

Респонденты с высшим образованием ощущают себя зависимыми заметно чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

Сегодня так или иначе цифровой детокс устраивают 43% псковичей. Причем 18% утверждают, что делает это ежедневно: «Ставлю ночной режим»; «На работе не пользуюсь принципиально». Еще 7% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 12% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в год, 1% — раз в несколько лет.

Но большинство экономически активных горожан (57%) по-прежнему не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Респонденты старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми и цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше digital-зависимых, чем среди людей со средним специальным, но при этом отказ от гаджетов они практикуют реже.