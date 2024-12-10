Общество

Фестиваль шопинга пройдет в ТРК «Акваполис» 14 декабря

14 декабря состоится фестиваль шопинга в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

При регистрации купонов в этот день у покупателей будет шанс выиграть призы и подарки. Главный приз — огромный телевизор, за которым победители будут собираться всей семьей. А еще среди призов много бытовой техники: фены, утюги, пылесосы, чайники и другие полезные подарки от известной федеральной сети.

Финал и розыгрыш состоится в ТРК «Акваполис» 14 декабря в 15.00.