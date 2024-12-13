Общество

Михаил Ведерников почтил память погибших журналистов

День памяти, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России сегодня, 15 декабря. Губернатор Псковской области почтил память работников прессы и отметил их вклад в трансляции правда для народа. Об этом Михаил Ведерников написал в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

В Псковской области, в первую очередь, вспоминают оператора Валентина Януса, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню. В России же ежегодно по разным причинам за год погибает от 10 до 20 журналистов.

«Сегодня на передовой вместе с военнослужащими находится много журналистов, операторов, фотографов и корреспондентов. Они рискуют жизнью, чтобы зафиксировать происходящие там события и донести до нас правду», - отметил Михаил Ведерников.