Общество

Роспотребнадзор провёл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции в Псковской области

Горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции провели специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области с 25 ноября по 6 декабря. Горячая линия была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В акции принял участие 51 житель региона. Согласно статистике, звонившие чаще всего спрашивали:

о профилактике ВИЧ-инфекции – 19 %;

об этиологии ВИЧ-инфекции, механизме передачи возбудителя, условиях заражения, группах риска – 17,6%.

о тестировании на ВИЧ-инфекцию и получении медицинской помощи, лечения — 17,6%

о клинических проявлениях ВИЧ-инфекции — 13,7%

об эпидемиологической ситуации в регионе, стране и мире — 6%

о ВИЧ-инфекции у беременных женщин — 6%

другие вопросы — 20,1%.

Все обратившиеся получили подробные консультации. Напомним, акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование людей об этом заболевании. Помимо этого, специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области побывали в образовательных учреждениях региона, провели семинары, лекции, викторины, выступили в средствах массовой информации.