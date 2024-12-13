Роспотребнадзор провёл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции в Псковской области

Горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции провели специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области с 25 ноября по 6 декабря. Горячая линия была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
В акции принял участие 51 житель региона. Согласно статистике, звонившие чаще всего спрашивали:
Все обратившиеся получили подробные консультации. Напомним, акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование людей об этом заболевании. Помимо этого, специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области побывали в образовательных учреждениях региона, провели семинары, лекции, викторины, выступили в средствах массовой информации.