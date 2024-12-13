Общество

Андрей Беляев исполнил желание восьмилетнего Владислава из Великих Лук

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев принял участие в акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту восьмилетнего Владислава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

В Великих Луках традиционно проходит акция «Ёлка желаний». Глава администрации города Андрей Беляев также принял участие в акции и снял две открытки с детскими желаниями с ёлки в здании торгового центра «Апельсин». Так, глава администрации снял открытку 8-летнего Владислава, в которой мальчик сообщил, что мечтает о «ватрушке» - надувных санях для катания по снегу.

«Каждый год я с радостью принимаю участие в этой акции, и для меня это совсем не формальность. Участие в "Ёлке желаний" - это наша социальная ответственность в отношении тех, кто нуждается в поддержке. Мы можем совершить по-настоящему добрый поступок, который не только порадует детей, но и создаст атмосферу общей заботы о детях, единства в нашем обществе», - сказал Андрей Беляев.