Общество

Более 30 тысяч новогодних подарков получат дети отдельных категорий в Псковской области

В этом году в Псковской области расширены категории детей, которым вручат сладкие новогодние подарки. В частности, поднят возраст до 17 лет включительно, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительстве региона, теперь подарки получат 32 тысячи детей, из них более 14,5 тысячи - дети участников специальной военной операции. В канун Нового года сладкий подарок смогут получить дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети из семей участников СВО, воспитанники учреждений социального обслуживания и другие.

Фонд защитников Отечества организует работу по обеспечению подарками семей участников СВО. Подробности по телефону: +7 (8112) 67-28-03.

Остальные, как и всегда, смогут получить подарки через центры социального обслуживания по месту своего проживания (в Пскове — в областном центре семьи). Контакты можно узнать по ссылке.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках состоится губернаторская новогодняя елка. В этом году 26 и 27 декабря в Пскове покажут ледовое представление «По щучьему велению». Показы будут в Ледовом дворце в 13:00 и 16:00.

В Великих Луках в драматическом театре с 23 по 27 декабря будет идти спектакль «Серебряное копытце». Показы в разные дни запланированы на 10:00, 13:00 и 16:00.