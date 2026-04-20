Корпусу ПИЛГа обеспечат «вторую жизнь» - Михаил Ведерников

Ход капремонта двух образовательных объектов в Пскове проконтролировали губернатор региона Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин, сообщил глава области в своем Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Первой точкой рабочего выезда стало здание Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Когда-то здесь был детский садик, затем сама школа, после реконструкции будут учиться первоклашки ПИЛГа. 

Подрядчик уже приступил к работам. Комплексный подход включает не только ремонт учебных помещений, пищеблока, спортзала и санузлов, но и обновление кровли, сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения.

«Такой основательный перечень работ обеспечивает зданию "вторую жизнь", превращая его в современное пространство, где эстетика сочетается с технической надёжностью», - сказал губернатор. 

Работы в ведутся в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

В садике «Улыбка» также планируется ремонт кровли и инженерных систем, пищеблока и прачечной, замена дверей и частично окон. На объекте уже сделаны тёплые полы, подрядчик переходит к чистовым работам.

Реконструкция проводится в рамках президентского нацпроекта «Семья».

«На время ремонта деток распределили в ближайшие сады. Подрядчик обещает завершить работы к 1 сентября», - заключил Михаил Ведерников.

