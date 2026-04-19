Выставка «Жириновский. Продолжение» откроется в Пскове

Выставка «Жириновский. Продолжение» к 80-летию основателя ЛДПР откроется в Псковской области, сообщили в Псковском региональном отделении партии ЛДПР в Мах.

2026 год указом президента России объявлен годом памяти основателя ЛДПР. В честь Владимира Жириновского по всей стране проходят торжественные мероприятия.

«В Псковской области пройдут сразу несколько мероприятий в память о великом политике, но центральным событием станет выставка "Жириновский. Продолжение" в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова», - сообщили в реготделении.

Торжественное открытие экспозиции состоится 26 апреля в 12:00.

«Гости выставки увидят уникальные снимки, которые расскажут о детстве Владимира Жириновского, его работе в парламенте, политическом наследии и личной жизни. Приглашаются все желающие, вход свободный», - добавили в реготделении партии.