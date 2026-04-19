 
Общество

Как не стать жертвой дачных воров, рассказали псковские полицейские

Как избежать кражи собственного имущества с дачного участка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

«В наступившем апреле многие наши сограждане уже открыли очередной дачный сезон. В этой связи полиция напоминает о профилактике дачных краж. Как показывает практика, объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым "спросом" у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», - сообщили в УМВД.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

  • Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.
  • Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.
  • Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.
  • Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.
  • В случае потери ключей - срочно замените замки!
  • Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.
  • Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

«Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах. Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 102, 112», - добавили в УМВД.

