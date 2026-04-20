Аналитики назвали самые распространенные преступления в сфере жилья

В России отмечается стабильный рост подтвержденных случаев преступлений на рынке недвижимости, сообщили в центре «Аналитика. Бизнес. Право». С 2018 года суды вынесли около 13,3 тысячи приговоров по делам о мошенничестве с недвижимостью — речь идет о решениях первой инстанции, которые впоследствии не были пересмотрены.

В 2025 году число таких приговоров приблизилось к 2,6 тысячи, что в 2,5 раза больше показателя восьмилетней давности. При этом свыше 95% дел связаны со сделками, оформленными в простой письменной форме, без участия нотариуса.

Наиболее часто суды рассматривали преступления, связанные с оказанием услуг и предпринимательской деятельностью — в том числе с участием псевдопосредников и лжеюристов. Также распространены случаи продажи объектов лицами, не имеющими прав собственности, пишут «Известия».

Второе место занимают преступления, связанные с подделкой документов. Замыкают тройку наиболее распространенных схем финансовые аферы — например, фиктивные займы под залог недвижимости и мошенничество при оформлении ипотеки.

Среди других распространенных схем — фиктивные сделки с целью обналичивания материнского капитала, расчеты поддельными денежными средствами, а также телефонное и интернет-мошенничество.

Отдельную категорию составляют случаи, связанные с недостаточной юридической проверкой объектов. Речь идет о продаже недвижимости с обременениями или при отсутствии прав собственности, когда продавцы умышленно скрывают наличие залогов, арестов, запретов на регистрационные действия или судебных споров.

