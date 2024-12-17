Общество

Псковские приставы обеспечили безопасность судьи на выездном заседании

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Псковской области обеспечили безопасность судьи на выездном судебном заседании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

Фото: УФССП по Псковской области

Судебные приставы по ОУПДС отделения специального назначения успешно обеспечили безопасность судьи на выездном судебном заседании. Рассматривалось гражданское дело, касающееся признания восстановленной после пожара части здания.

«В ходе судебного разбирательства, в котором участвовали представители сторон, судебные приставы проявили высокий уровень профессионализма и готовности к любым непредвиденным ситуациям. Благодаря их слаженным действиям процесс прошел без происшествий, что позволило судье сосредоточиться на рассмотрении дела. Судебные приставы по ОУПДС продолжают следить за безопасностью судейского сообщества и готовы к выполнению любых задач, связанных с обеспечением правопорядка в судебной системе», - добавили приставы.