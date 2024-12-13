Общество

Свыше четырех тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

С 9 по 15 декабря в Псковской области выявлено 4027 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В городе Пскове зарегистрировано 1728 случаев ОРВИ, или 42,9% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В ходе кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43% охвата населения.