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Общество

Свыше четырех тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

17.12.2024 12:59|ПсковКомментариев: 0

С 9 по 15 декабря в Псковской области выявлено 4027 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В городе Пскове зарегистрировано 1728 случаев ОРВИ, или 42,9% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано. 

В ходе кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43% охвата населения. 

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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