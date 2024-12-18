Общество

Игорь Дитрих: Сумму выплат на одного застрахованного в Псковской области увеличат на 17,6%

Сумма выплат на одного застрахованного в Псковской области будет увеличена на 17,6% в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год, как и в предыдущие годы, запланирован бездефицитным и сбалансированным. Но, с другой стороны, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования четко подсчитан. То есть сколько застрахованных, сколько денег выделить на одного застрахованного, сколько на неработающее население. И, соответственно, на работающее», - рассказал Игорь Дитрих.

На 2025 год по сравнению с 2024 годом сумма на одного застрахованного увеличилась на 17,6%, продолжил гость студии.

«Это маленькая, а может, и немаленькая капля. Все для того, чтобы здравоохранение у нас было качественным, доступным и безопасным», - подытожил заместитель председателя областного Собрания.