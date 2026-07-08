На бесплатные лекции приглашают будущих мам в Великих Луках

Школа материнства в районной женской консультации филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ приглашает будущих и молодых мам на бесплатные лекции. Об этом сообщили в Псковской областной клинической больнице.

13 июля состоится вторая встреча, которая будет посвящена теме ухода за новорожденным. На нём участницы узнают:

Что происходит с ребенком в роддоме, какие обязательные процедуры там проводятся;

Что происходит с ребенком в роддоме, какие обязательные процедуры там проводятся; Уход дома: какие нужны покупки с точки зрения потребности ребенка, домашняя аптечка;

Уход дома: какие нужны покупки с точки зрения потребности ребенка, домашняя аптечка; Ежедневная рутина с ребенком: учимся носить, пеленать, подмывать;

Ежедневная рутина с ребенком: учимся носить, пеленать, подмывать; Возможные проблемы в ходе ухода за ребенком: опрелость, потница, молочница, колики;

Возможные проблемы в ходе ухода за ребенком: опрелость, потница, молочница, колики; Лактазная недостаточность;

Лактазная недостаточность; Физиологические состояния новорожденного;

Вакцинация в жизни ребенка;

Рекомендации по сохранению здоровья ребенка.

«Лекция поможет разобраться в самых важных вопросах ухода за ребёнком, получить практические рекомендации от врача-педиатра поликлиники №3 — Софии Худяковой, и почувствовать себя увереннее перед встречей с малышом», - отметили в Псковской областной клинической больнице.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (81153) 7-28-62.