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На бесплатные лекции приглашают будущих мам в Великих Луках

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Школа материнства в районной женской консультации филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ приглашает будущих и молодых мам на бесплатные лекции. Об этом сообщили в Псковской областной клинической больнице. 

13 июля состоится вторая встреча, которая будет посвящена теме ухода за новорожденным. На нём участницы узнают:

  • ????Что происходит с ребенком в роддоме, какие обязательные процедуры там проводятся;
  • ????Уход дома: какие нужны покупки с точки зрения потребности ребенка, домашняя аптечка;
  • ????Ежедневная рутина с ребенком: учимся носить, пеленать, подмывать;
  • ????Возможные проблемы в ходе ухода за ребенком: опрелость, потница, молочница, колики;
  • ????Лактазная недостаточность;
  • Физиологические состояния новорожденного;
  • Вакцинация в жизни ребенка;
  • ????Рекомендации по сохранению здоровья ребенка.

«Лекция поможет разобраться в самых важных вопросах ухода за ребёнком, получить практические рекомендации от врача-педиатра поликлиники №3 — Софии Худяковой, и почувствовать себя увереннее перед встречей с малышом», - отметили в Псковской областной клинической больнице. 

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (81153) 7-28-62.

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