В Острове восемь супружеских пар получили медали за 50 лет совместной жизни

Десять пар-долгожителей Острова получили памятные медали сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Мах

Глава округа от имени губернатора восьми супружеским парам вручил медали «50 лет совместной жизни».

«Такие семьи – пример для всех нас. Полвека люди идут рядом, печали и радости делят на двоих, растят детей и внуков, понимают и уважают друг друга», - отметил Дмитрий Быстров.

Еще две семейные пары наградили нагрудным знаком «Ромашка» - за сохранение семейных традиций и долголетие семейной жизни.