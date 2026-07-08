 
Общество

В Острове восемь супружеских пар получили медали за 50 лет совместной жизни

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Десять пар-долгожителей Острова получили памятные медали сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Мах

Глава округа от имени губернатора восьми супружеским парам вручил медали «50 лет совместной жизни».

«Такие семьи – пример для всех нас. Полвека люди идут рядом, печали и радости делят на двоих, растят детей и внуков, понимают и уважают друг друга», - отметил Дмитрий Быстров.

 

Еще две семейные пары наградили нагрудным знаком «Ромашка» - за сохранение семейных традиций и долголетие семейной жизни. 

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