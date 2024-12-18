Общество

56-летняя жительница Пороха осуждена на два с половиной года тюрьмы за хищение 667 000 рублей у пенсионеров

Жительнице Порхова, совершившей четыре мошенничества в сговоре и кражу в 667 000 рублей, вынесен приговор районным судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Портновского района.

Осужденная и неустановленные лица осуществляли звонки пожилым гражданам и представившись их родственниками, знакомыми или сотрудниками УМВД, сообщали ложную информацию о том, что их родственники или знакомые являются участниками дорожно-транспортного происшествия или им нужна помощь и чтобы избежать наказания необходимо погасить причиненный материальный вред, тем самым обманув потерпевших требовали и получали у последних денежные средства в период с декабря 2023 года по март 2024 года в размере 667 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденной, которая ранее не судима, Порховским районным судом виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также взыскана сумма причиненного ущерба.