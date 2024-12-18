Общество

Выплаты отдельным категория граждан в Псковской области увеличат на 4,5% в 2025 году

100 млн рублей будет выделено на реализацию закона об индексации региональных социальных выплат, принятого на декабрьский сессии областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С 1 января 2025 года размер пособий и компенсационных выплат будет увеличен на 4,5%. Индексация распространится на материальные меры социальной поддержки граждан, предусмотренные пятнадцатью областными законами. Среди получателей выплат инвалиды вследствие военной травмы, в том числе, участники специальной военной операции, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны, работники образования, медики, спортивные тренеры. Также на 4,5 % возрастёт сумма регионального материнского капитала, достигнув 112 338 рублей. По итогам 2024 года сертификат получили 555 семей Псковской области.

Для удобства получения компенсационных выплат для инвалидов-участников боевых действий установлена возможность обращения за этой мерой социальной поддержки не только лично либо через МФЦ, но и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Ещё одно нововведение касается компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. В соответствии с действующим законодательством расчёт размера такой компенсации будет осуществляться исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Законопроект поддержали 20 депутатов.