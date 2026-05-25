Эксперт рассказал о среднем размере накопительной пенсии после индексации

Средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит приблизительно 1,8–1,9 тыс. рублей в месяц. Об этом 25 мая рассказал ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8–1,9 тыс. рублей», — рассказал эксперт в беседе с «РИА Новости».
Ляшок отметил, что окончательный размер пенсии зависит от взносов работодателей, которые формировались за счет официальных страховых отчислений в период с 2002 по 2013 год. Новые отчисления на накопительную пенсию были заморожены с 2014 года.

По словам эксперта, у мужчин есть возможность получить доступ к накоплениям с 60 лет, у женщин — с 55 лет. Если общая сумма на счете в текущем году меньше или равна 439 776 рублям, ее отдадут единовременно, а в случае превышения россиянину назначат пожизненную ежемесячную выплату.

