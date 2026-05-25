 
Общество

Сергей Черногаев: Профсоюзы используют искусственный интеллект для анализа баз данных

Для анализа базы данных профсоюзной деятельности используют искусственный интеллект. Об этом рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с председателями псковских областных отраслевых профсоюзных организаций, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо этого, участники встречи обсудили цифровизацию в профсоюзной системе, «мёртвые души» и удобство наличия всех данных под рукой.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отчитался о том, что прирост членства профсоюзов составил 1,5%: «Население Пскова сокращается, количество работающих людей тоже. Но динамика везде положительная».

Также Игорь Иванов сообщил о том, что цифровизация уже внедряется в псковские профсоюзы.

«Мы уже приступили к реализации решения съездов, ввели электронные билеты. Мы ушли от бумажного оборота, мы все материалы отправляем в соответствии с требованиями, но электронно, сейчас через мессенджер Мах», - отметил председатель Псковского облсовпрофа. 

Сергей Черногаев в свою очередь рассказал о личном опыте использования электронного документооборота.

«Мы тоже перешли на электронный документооборот. Я сейчас подписал заявление на отпуск электронно. Остальной документооборот с прошлого года у нас в программе 1С. За мной никто не бегает из моих коллег, чтобы я подписал документ. Буквально в один клик оперативно можно решать вопросы. Достаточно иметь планшет, чтобы получить всю информацию о состоянии профсоюзов. Это не миф, это абсолютно реально, не надо этого бояться. Сейчас уже используем для анализа искусственный интеллект, потому что объём информации большой. Но намного проще стало работать технически, в любое время всё всегда под рукой, не надо ничего искать, поднимать с прошлого собрания», - отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России.

 

Сергей Черногаев также отметил, что цифровизация данных помогла выявить «мёртвые души» и задвоения в профсоюзах. По его словам, членство в организациях растёт, но профсоюзные взносы не осуществляются, таким образом и вычисляют недействительных членов.

«Членство снизилось, но зато оно стало реальным», - резюмировал Сергей Черногаев.
