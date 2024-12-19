В Псковской области дан старт второй всероссийской муниципальной премии «Служение»

В Псковской области стартовал прием заявок на вторую всероссийскую муниципальную премию «Служение». Она проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
На заседании наблюдательного совета утверждены 10 номинаций премии, учитывающие акценты государственной политики Российской Федерации и значимость муниципальных инициатив, направленных на социальное и экономическое развитие.
Соискателями второй всероссийской муниципальной премии «Служение» станут главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС (территориальное общественное самоуправление), сельские старосты и муниципальные депутаты.
Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.
Напомним, в прошлом году в рамках всероссийской муниципальной премии «Служение» Островский район вошел в топ-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований. Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» участвовал в премии в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности».
Организатор премии «Служение» — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации.