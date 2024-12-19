Общество

В Псковской области дан старт второй всероссийской муниципальной премии «Служение»

В Псковской области стартовал прием заявок на вторую всероссийскую муниципальную премию «Служение». Она проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На заседании наблюдательного совета утверждены 10 номинаций премии, учитывающие акценты государственной политики Российской Федерации и значимость муниципальных инициатив, направленных на социальное и экономическое развитие.

Соискателями второй всероссийской муниципальной премии «Служение» станут главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС (территориальное общественное самоуправление), сельские старосты и муниципальные депутаты.

Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

«Первая премия "Служение" собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны — это яркое подтверждение того, что муниципальное сообщество имеет серьезный запрос на признание, обмен опытом и поддержку лучших практик. Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах. Готовясь ко второй премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Например, мы обратили внимание на то, что среди участников первой премии было мало молодых специалистов до 30 лет. Их труд, особенно в приграничных территориях, нельзя недооценивать — они золотой фонд муниципальной службы, её будущее. Поэтому мы стремимся создать условия для их признания на самом высоком уровне. Среди нововведений этого года — проведение народного голосования через Госуслуги, что сделает процесс прозрачным и доступным для всех жителей страны. Также мы предоставим возможность соискателям первой премии подать заявки повторно, если их проекты не вошли в число победителей. Это шанс показать новые результаты и изменения, которые произошли за прошедший год», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Напомним, в прошлом году в рамках всероссийской муниципальной премии «Служение» Островский район вошел в топ-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований. Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» участвовал в премии в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности».

Организатор премии «Служение» — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации.