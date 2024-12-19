Общество

В псковских торговых центрах 21 декабря устроят предновогоднюю ярмарку и шоу

В торговых центрах «Акваполис» и «ПИК60» в Пскове пройдут предновогодние мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТЦ.

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. «Ярмарка может стать отличным подспорьем при поиске подарков. На ней будут представлены авторские работы псковских мастеров. Многообразие и разнообразие товара вас приятно удивит!» - отметили в ТРК.

Время работы ярмарки — с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

В торговом комплексе «ПИК60» состоится семейная программа «Мыльные пузыри Дедушки Мороза» с участием главных зимних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. В программе новогодние забавы, шоу гигантских мыльных пузырей, выступление вокального коллектива «Карамельки» и многое другое.

Праздник состоится на втором этаже ТК. Начало в 16.00. Вход свободный.