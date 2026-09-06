День партизанской славы отмечают сегодня жители Новоржевского округа

День партизанской славы, особую для Новоржевского муниципального округа дату, отмечают сегодня, 6 сентября. Как сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социально сети «ВКонтакте», этот день стал неотъемлемой частью исторической памяти благодаря событиям, которые навсегда вписаны в летопись Великой Отечественной войны.

Афиша: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Ровно 82 года назад, 6 сентября 1943 года, в ожесточённом бою у деревни Житницы погиб легендарный командир бригады Александр Викторович Герман. Его имя стало символом мужества, тактического гения и несгибаемой воли к победе. Партизанское движение под его руководством наводило ужас на оккупантов и вселяло надежду в сердца мирных жителей.

Спустя 20 лет, в 1963 году, благодарные потомки установили памятник на месте гибели комбрига. Это место силы, где каждый из нас может склонить голову перед подвигом Александра Германа и его бойцов.

В 2002 году этот день был официально учреждён как «День партизанской славы» на территории Новоржевского округа.

«Мы сделали это, чтобы сохранить живую нить поколений и передать правду о войне нашим детям и внукам. Наш долг сегодня — хранить нашу память и передавать историю без искажения будущим поколениям. Вечная слава павшим героям! Вечная память тем, кто сражался за нашу свободу!» — заключила Любовь Трифонова.

Праздничные мероприятия в честь Дня партизанской славы состоятся у деревни Житница Новоржевского округа 11 сентября.

Напомним, что в этом году Новоржевский округ стал «Краем партизанской славы».