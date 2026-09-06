День партизанской славы отмечают сегодня жители Новоржевского округа

День партизанской славы, особую для Новоржевского муниципального округа дату, отмечают сегодня, 6 сентября. Как сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социально сети «ВКонтакте», этот день стал неотъемлемой частью исторической памяти благодаря событиям, которые навсегда вписаны в летопись Великой Отечественной войны.
Афиша: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»
Ровно 82 года назад, 6 сентября 1943 года, в ожесточённом бою у деревни Житницы погиб легендарный командир бригады Александр Викторович Герман. Его имя стало символом мужества, тактического гения и несгибаемой воли к победе. Партизанское движение под его руководством наводило ужас на оккупантов и вселяло надежду в сердца мирных жителей.
Спустя 20 лет, в 1963 году, благодарные потомки установили памятник на месте гибели комбрига. Это место силы, где каждый из нас может склонить голову перед подвигом Александра Германа и его бойцов.
В 2002 году этот день был официально учреждён как «День партизанской славы» на территории Новоржевского округа.
Праздничные мероприятия в честь Дня партизанской славы состоятся у деревни Житница Новоржевского округа 11 сентября.
Напомним, что в этом году Новоржевский округ стал «Краем партизанской славы».
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