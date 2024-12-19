Общество

Токарь и водитель вошли в топ высокооплачиваемых профессий в Псковской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.

В Псковской области в 2024 году наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются системный аналитик, токарь/фрезеровщик и водитель. Их медиана предлагаемой зарплаты превышает 158 тысяч рублей.

В пятёрку высокооплачиваемых профессий также входят водитель (157 900 рублей, +45% к 2023 году) и сварщик (150 700 рублей, +28% к 2023 году).

В десятку лидеров по зарплате в Псковской области в 2024 году также вошли бизнес-аналитики и операторы станков с ЧПУ. Их зарплата выросла на 46% и 32% соответственно.

Другие профессии, такие как маляры, супервайзеры и архитекторы, также продемонстрировали впечатляющий рост зарплаты в 2024 году. Маляры — на 25%, супервайзеры — на 28%. Это позволило им войти в двадцатку «дорогих» профессий.

Архитекторы показали 109% роста зарплаты в 2024 году, достигнув 115 000 рублей. Это позволило им занять 10-е место в рейтинге.

Профессия курьера продемонстрировала менее впечатляющий рост зарплаты — +11%. Курьеры заняли 9-е место в рейтинге, обогнав геодезистов, главврачей, прорабов и аналитиков данных.

В то же время у геодезистов наблюдается снижение предлагаемого дохода на 4%.