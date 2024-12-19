Юрист дала советы для выгодного отпуска в 2025 году

Юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова поделилась секретами планирования отпуска в 2025 году.
Какие праздничные и выходные дни предусмотрены в 2025 году?
Правительство уже утвердило производственный календарь на предстоящий год — в нём 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как обычно, те праздничные выходные, которые совпадают с обычными, переносятся на другое время. В следующем году график переносов будет выглядеть так:
Зимние трудовые каникулы начнутся в России 29 декабря 2024 года и продлятся 11 дней — до 8 января 2025 года.
Когда выгоднее брать отпуск в 2025?
При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 г. наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). А вот меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17).
С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных.
Что ещё учесть, выбирая даты отдыха?
Стоит помнить, что производственный календарь меняется ежегодно, поэтому размер отпускных, которые работники получили в этом году, будет отличаться от отпускных в следующем. Чтобы спрогнозировать более точные суммы, для каждого нового отпуска стоит производить новые расчёты.
Какие дни будут праздничными в 2025 году?