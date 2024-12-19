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Общество

Мультимедийный фонтан стал доминантой в сквере на Четырех углах — глава Пскова

20.12.2024 13:43|ПсковКомментариев: 0

Новый мультимедийный фонтан, открывшийся в сквере имени 60-летия Октября, стал новой точкой притяжения для псковичей и доминантой в общей композиции парка, считает глава города Борис Елкин, о чем рассказал в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мультимедийный фонтан - это знаковый объект. Впервые в нашем городе появился такой. Не скажу, что он единственный в стране, во многих городах он есть, но в каждом городе он со своей изюминкой, со своей историей. Он очень красивый, красивое было открытие. Ну и дальше жители с радостью пользовались», - отметил Борис Елкин.

Сложно передать, насколько фонтан был популярен у псковичей в жаркие летние дни, но такая популярность началась с первых дней работы объекта, продолжил глава Пскова. 

«Когда мы открыли в мае, ажиотаж был настолько высокий, что даже при тех температурный режимах, когда вроде бы некоторые еще носят пуховики, люди чуть ли не купались в фонтане. Это, конечно, очень забавно и интересно. Но я всегда родителей предостерегаю все-таки беречь своих детей и заботиться об их здоровье. И в данном случае лишний раз просто контролировать эту ситуацию. Потому что, конечно, в холодную погоду холодная вода ни к чему хорошему не приводит, кроме как к заболеваниям. Кто-то скажет, к закаливанию, но в тех условиях это сложно назвать закаливающими методами», - добавил градоначальник. 

Новый фонтан стал доминантой всего парка и точной притяжения псковичей и гостей города.

«Есть обычные программы, есть мультимедийное шоу, и это же замечательно. Будем дальше развиваться, делать новые шоу, новые программы. Тут отдельное спасибо за подарок от Сбербанка и работе нашего губернатора Михаила Юрьевича за то, что эти договоренности были достигнуты и объект был полноценно реализован. Прекрасная точка притяжения, новая фактически. В принципе сквер на Четырех углах и прежде привлекал людей, но вот фонтан теперь стал доминантой в нем», - подчеркнул Борис Елкин.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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