Волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в донорской акции

Руководители и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России совершили выезд на Псковскую областную станцию переливания крови и приняли участие в донорской акции, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Для многих курсантов участие в подобных инициативах уже стало осознанной традицией, основанной на стремлении помогать людям и быть полезными обществу.

«Донорство — это не просто участие в акции, а осознанный выбор в пользу жизни и помощи. Особенно важно, что сотрудники и курсанты не остаются в стороне и личным примером подтверждают готовность служить обществу не только по долгу службы, но и по зову сердца», — подчеркнула временно исполняющая обязанности начальника филиала Галина Пасичнюк.

Отметим, что курсанты филиала регулярно участвуют в донорских акциях и поддерживают тесное взаимодействие со станцией переливания крови. По инициативе Совета обучающихся в образовательной организации ежегодно проводится акция «Для добра не нужен повод», объединяющая все больше участников и способствующая развитию добровольческого движения.

«Такие инициативы находят живой отклик среди курсантов. Все больше ребят осознанно приходят к донорству, понимая, что даже один донор может помочь сразу нескольким людям», – отметила председатель волонтерского направления Совета обучающихся филиала Лизавета Спиридонова.

