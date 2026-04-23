Елена Синёва: Мероприятия РВИО однозначно рекомендованы для детей

Мероприятия Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества стоит посещать детям. Такое мнение высказала директор Псковской гимназии №29 Елена Синёва в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на круглом столе РВИО в Приказных палатах Псковского кремля.

«Я получила истинное наслаждение и восторг от нашей встречи. Аудитория была достаточно подготовленная, с историческим образованием. Однозначно рекомендовано для посещения детьми. Во-первых, сама атмосфера, то место, где мы находимся, в Приказных палатах. Во-вторых, очень интересные спикеры, доступным языком рассказывают об истории нашей малой Родины, анализируют исторические источники. Самое главное, что аудитория доступно контактирует с различным визуальным контентом и все сопровождается устным сообщением», - сказала Елена Синёва.

Напомним, в Приказных палатах Псковского кремля состоялся круглый стол Псковского реготделения РВИО. В мероприятии приняли участие представители президиума регионального отделения РВИО, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. С докладами выступили старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин, руководитель отдела «Псковский кремль» музея-заповедника Роман Коваль, кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, руководитель великолукского местного отделения РВИО Дмитрий Белюков, доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»).

Также на общем собрании реготделения в Приказных палатах Псковского кремля утвердили Совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.