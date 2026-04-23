 
Общество

Елена Синёва: Мероприятия РВИО однозначно рекомендованы для детей

0

Мероприятия Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества стоит посещать детям. Такое мнение высказала директор Псковской гимназии №29 Елена Синёва в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на круглом столе РВИО в Приказных палатах Псковского кремля. 

«Я получила истинное наслаждение и восторг от нашей встречи. Аудитория была достаточно подготовленная, с историческим образованием. Однозначно рекомендовано для посещения детьми. Во-первых, сама атмосфера, то место, где мы находимся, в Приказных палатах. Во-вторых, очень интересные спикеры, доступным языком рассказывают об истории нашей малой Родины, анализируют исторические источники. Самое главное, что аудитория доступно контактирует с различным визуальным контентом и все сопровождается устным сообщением», - сказала Елена Синёва.

Напомним, в Приказных палатах Псковского кремля состоялся круглый стол Псковского реготделения РВИО. В мероприятии приняли участие представители президиума регионального отделения РВИО, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. С докладами выступили старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин, руководитель отдела «Псковский кремль» музея-заповедника Роман Коваль, кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, руководитель великолукского местного отделения РВИО Дмитрий Белюков, доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»). 

Также на общем собрании реготделения в Приказных палатах Псковского кремля утвердили Совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026