Островичке выплатят 24 тысячи рублей из-за укуса бездомной собаки

Островской городской суд рассмотрел гражданское дело в защиту интересов местной женщины, которая хотела получить компенсацию морального и имущественного вреда после укуса бездомной собаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

В сентябре 2025 года рядом с городским стадионом, расположенным на улице Калинина в Острове, местную жительницу, возвращавшуюся с работы, укусила за ногу безнадзорная собака. Женщина обратилась в приемное отделение Островской межрайонной больницы, где ей была оказана медицинская помощь.

В результате полученной травмы женщина испытывала сильный дискомфорт, в том числе из-за временного ограничения в движении и появившегося страха перед животными.

Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с администрации Островского муниципального округа компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, имущественный ущерб в размере более 14 000 рублей.

