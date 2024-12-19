Общество

Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей

Президент РФ Владимир Путин призвал вырабатывать дальнейшие меры, которые будут влиять на повышение рождаемости, стимулировать россиян к рождению трех и более детей. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Хочу еще раз подчеркнуть, нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости. Стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей», - сказал он.

Одной из таких мир, как отметил глава государства, является маткапитал. «Сейчас, когда мы ставим перед собой задачу повышения рождаемости, нам нужно и дальше его совершенствовать. Необходимо так организовать работу, чтобы все семьи с разным уровнем доходов чувствовали заботу и поддержку со стороны государства», - добавил Путин.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго - 833 тыс. рублей, пишет ТАСС.