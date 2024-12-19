Женщине с инвалидностью из Пыталово восстановили права на бесплатную медицинскую помощь после вмешательства прокуратуры

Жительница Пыталовского района, являющаяся инвалидом III группы, была вынуждена самостоятельно покупать жизненно необходимый препарат, стоимость которого составляет свыше семи тысяч рублей. Прокуратура Пыталовского района провела проверку и занялась восстановлением нарушенных прав инвалида, так как женщина должна была обеспечиваться лекарствами бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.
В ходе надзорных мероприятий установили, что заявительница в силу своего заболевания нуждается в курсовом приеме лекарственного препарата, стоимость которого превышает 7000 рублей. Учреждение здравоохранение было обязано обеспечить инвалида лекарством в условиях амбулаторного лечения. Данное правило установлено порядком назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специальных продуктов лечебного питания, учреждённого приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110, согласно пункту 3.1.
Из-за того, что женщина не получила от здравоохранительного учреждения лекарственные препараты, она была вынуждена приобретать их самостоятельно. В целях восстановления нарушенных прав инвалида, прокуратура Пыталовского района внесла представление в адрес ГБУЗ «Островская межрайонная больница».
Кроме того, прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области в пользу гражданки понесенных убытков в связи с необеспечением лекарственным препаратом на сумму более 7 000 рублей. Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении.