Профсоюзы СОЦПРОФ: зумеры уходят в тень ради пособий — новая теневая занятость становится осознанным выбором

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ видят, как меняется сама природа теневой занятости. Раньше это была в основном история про жадных работодателей, которые экономили на налогах и взносах, лишая людей пенсионных прав, больничных и защиты. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, сегодня картина иная: молодые люди все чаще сами просят не оформлять их официально, поскольку система социальных выплат выстроена так, что легальный доход выше определенного порога автоматически лишает семью права на пособие.

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Федеральная налоговая служба отчиталась о заметном сокращении числа трудоспособных россиян с неустановленными источниками доходов: с 11,7 млн человек в начале 2022 года до восьми миллионов по итогам 2025-го. Только за прошлый год бюджет дополнительно получил свыше 60 млрд рублей в виде НДФЛ и страховых взносов. Казалось бы, победа в борьбе с теневой занятостью. Однако эксперты фиксируют тревожный разворот: теперь в «тень» уходят не только по инициативе работодателей, но и сами работники — прежде всего представители поколения Z.

Цифры впечатляют. Но за ними скрывается новый тренд. Рынок труда заметно «побелел», однако всё больше рабочих мест занимают зумеры — поколение, которое относится к официальному трудоустройству с заметным равнодушием. Если раньше инициатором серых схем чаще выступал работодатель, то сейчас с такой просьбой всё чаще приходят сами кандидаты.

Причина проста и парадоксальна. Многие сознательно стремятся занизить или скрыть официальный доход, чтобы сохранить право на социальные выплаты — в частности, на единое пособие для семей с невысокими заработками. Государство борется с теневыми доходами, а граждане уходят в тень именно ради этих выплат. Проблема из плоскости недобросовестных работодателей переместилась в сферу осознанного выбора людей. Проверки ФНС здесь уже бессильны.

«Мы видим, как меняется сама природа теневой занятости. Раньше это была в основном история про жадных работодателей, которые экономили на налогах и взносах, лишая людей пенсионных прав, больничных и защиты. Сегодня картина иная. Молодые люди — зумеры — все чаще сами просят не оформлять их официально. Почему? Потому что система социальных выплат выстроена так, что легальный доход выше определенного порога автоматически лишает семью права на пособие. Получается абсурд: человек работает, приносит пользу экономике, но чтобы получить поддержку государства, вынужден прятать свою зарплату», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно поднимали этот вопрос.

«Мы за прозрачный рынок труда, за то, чтобы каждый работник был защищен Трудовым кодексом. Но нельзя игнорировать реальность. Когда молодая семья видит, что официальная зарплата в 50–60 тысяч рублей отнимает у них пособие в 10–15 тысяч на ребенка, а "серый" вариант позволяет сохранить и то, и другое, — выбор очевиден. Особенно если работодатель готов пойти навстречу. Это системная ловушка. Мы фактически стимулируем людей к неформальной занятости. А потом удивляемся, почему у молодых нет пенсионных накоплений, почему они не верят в официальную занятость и почему текучесть кадров в компаниях зашкаливает. Нужно менять подход к социальным выплатам. Пособия должны быть инструментом поддержки, а не причиной ухода в тень. Возможно, стоит ввести более гибкие критерии — учитывать не только официальный доход, но и состав семьи, регион, наличие ипотеки. Или развивать механизмы, при которых легальная работа не лишает автоматически права на помощь», — рассказал председатель объединения.

Он добавил, что профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в разработке таких решений. «Мы уже сейчас видим, как растёт запрос на защиту прав работников платформенной экономики, самозанятых, тех, кто работает без трудового договора. Если государство не скорректирует социальную политику, теневая занятость среди молодёжи будет только расти — уже не как вынужденная мера, а как рациональная стратегия выживания. А это в долгосрочной перспективе ударит и по бюджету, и по социальной стабильности, и по самому институту труда», — резюмировал Сергей Вострецов.

Таким образом, по словам Сергея Вострецова, пока чиновники рапортуют о сокращении числа «невидимых» работников и дополнительных миллиардах в казне, эксперты и профсоюзы фиксируют трансформацию проблемы. Теневая занятость не исчезла — она просто сменила мотивацию. И бороться с ней одними только проверками больше невозможно.