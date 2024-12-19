Общество

Спрос на проверку поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое

Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием поддельных документов, отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом, рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«На фоне увеличения числа преступлений с использованием поддельных документов отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом. В нынешнем году число запросов на такие решения кратно выросло. Все указывает на то, что этот тренд продолжится и в дальнейшем», - сказал Арлазаров.

Кроме того, за последний год на 12% выросло количество поддельных документов, которые не относятся к классу удостоверений личности, добавил эксперт. Речь идет про нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и тому подобное, пишут РИА Новости. По его словам, такой скачок свидетельствует о возросшей активности злоумышленников и расширении их арсенала для подделки документов.

Эксперт связывает это с тем, что мошенники осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать все более качественные и трудновыявляемые подделки.

«Еще одна причина – халатное отношение организаций к персональным данным своих клиентов и, как следствие, масштабные утечки. Украденная информация становится подспорьем для изготовления муляжей и последующего получения услуг по фальшивым документам», - добавил Арлазаров.