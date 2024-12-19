Общество

На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 30% псковичей – опрос

В новом году 3 из 10 псковичей рассчитывают получить повышение в должности. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители трудоустроенных псковичей.

30% псковичей ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (33% против 27% соответственно).

Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 41% опрошенных до 35 лет и только 23% горожан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (50%), менеджеры по работе с клиентами (37%) и дизайнеры (36%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (12%), кладовщики (16%) и секретари (17%).