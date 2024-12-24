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Общество

МИД России прокомментировал очереди на границе Эстонии и РФ в Псковской области

24.12.2024 13:55|ПсковКомментариев: 0

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию на пограничных переходах в Псковской области на границе с Эстонией, в частности, в пункте «Шумилкино». Ранее в СМИ появилась информация о многочасовых очередях со стороны Эстонии, что привлекло внимание общественности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МИД России.

Фото: Мастера пера/ Telegram-канал

Мария Захарова отметила, что на территории Псковской области действуют три контрольно-пропускных пункта с Эстонией: «Куничина Гора», «Шумилкино» и «Крупп». В преддверии новогодних праздников традиционно наблюдается увеличение трафика на границе, в основном среди граждан России, стремящихся посетить родственников в праздничные дни. 

Она также подчеркнула, что ситуация усугубляется сокращением графика работы альтернативного пункта пропуска «Нарва-1», который действует с 1 мая с 7:00 до 23:00. На фоне этого эстонские власти рекомендуют гражданам использовать другие пункты пропуска, такие как «Койдула» и «Лухамаа», которые работают круглосуточно.

Фото: МИД России / Telegram

Тем не менее из-за перенаправления потока граждан на эти альтернативные пункты образовались многочасовые очереди. Захарова выразила недовольство по поводу распространения недостоверной информации со стороны Эстонии о том, что Россия якобы закрывает границу. Кроме того, она возмутилась, что в эстонских СМИ утверждается, что российские пограничники проводят усиленные проверки документов у граждан Евросоюза, что не соответствует действительности.

Представитель МИД России заверила, что пограничные пункты со стороны России функционируют в штатном режиме и готовы принять всех желающих в соответствии с установленными законодательством правилами.

«Россия не планирует закрывать границу и будет рада приветствовать своих гостей», — резюмировала Мария Захарова.

Теги: #граница #кпп
Источник: Псковская Лента Новостей
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