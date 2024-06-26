В России и мире

Многочасовые очереди появились в Эстонии на границе с Псковской областью

Многочасовые очереди наблюдаются в Эстонии на контрольно-пропускном пункте «Койдула», находящемся на границе с Россией. Говорят, что людей перенаправляют туда из КПП в Нарве, где в преддверии новогодних праздников уже больше недели образуются огромные очереди.

Фото: Мастера пера/ Telegram-канал

Сейчас перед праздниками многие люди из Эстонии едут в Россию к родственникам. Эстонские власти 19 декабря распространили памятку, заявив об опасности поездок в РФ, пишет Telegram-канал «RT на русском».

Эстонские пограничники перекладывают вину за очереди на Россию — якобы наши пограничники не пропускают людей и медленно работают. Однако КПП с российской стороны функционируют в штатном режиме.