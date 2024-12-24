Общество

Губернатор наградил дипломами глав 14 муниципалитетов Псковской области

Торжественной церемонией чествования лучших муниципальных команд Псковской области завершилась стратегическая сессия «Местное самоуправление в системе публичной власти», которая прошла в правительстве региона 23 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор поблагодарил за работу в этом году глав муниципальных образований, депутатов всех уровней, руководителей ТОСов и всех жителей региона, которые активно участвуют в развитии Псковской области. «Несмотря на все вызовы и сложности, невероятное количество новых кейсов, мы достойно завершаем год, уверенно вступаем в 2025-й», — отметил глава региона.

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Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал главам муниципальных районов и округов, которые заканчивают год в «зеленой» зоне. «Дополнительные инструменты, которые вы получите для развития муниципалитета, позволят вам развивать территории, за которые вы отвечаете, еще больше и эффективнее», — заключил губернатор.

За достижение показателей эффективности деятельности муниципальных образований в 2024 году губернатор отметил дипломами глав 14-ти районов и муниципальных округов. В списке лучших — муниципальные команды Пыталовского, Красногородского, Опочецкого, Локнянского, Усвятского, Стругокрасненского, Бежаницкого и Печорского муниципальных округов, Палкинского, Пушкиногорского, Островского, Пустошкинского, Куньинского и Великолукского районов.