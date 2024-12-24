Общество

Мужчину осудили в Пскове за сотрудничество с иностранным государством

Псковский областной суд постановил приговор в отношении гражданина Российской Федерации, который в 2023 году установил отношения сотрудничества с представителем иностранного государства и оказывал ему содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст. 275.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

С учетом обстоятельств дела и личности виновного судом назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Санкция по данной статье предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.