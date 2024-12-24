Общество

Изменился порядок представления отчетности некоммерческих организаций

Порядок представления отчетности некоммерческих организаций изменился. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Функционирование информационного портала о деятельности некоммерческих организаций, расположенного в сети Интернет по адресу unro.minjust.ru, прекращено.

Юридическим лицам – некоммерческим организациям, зарегистрированным Минюстом России, создан и обеспечен доступ в личные кабинеты на новом информационном портале по сетевому адресу: nco.minjust.gov.ru.

Портал предусматривает подачу отчёта о деятельности некоммерческих организаций в электронном виде путем заполнения электронной формы в личных кабинетах организаций.

Вход в личный кабинет осуществляется посредством учетной записи некоммерческой организации на портале государственных услуг (ЕСИА). Инструкция по порядку входа некоммерческих организаций в личный кабинет размещена на главной странице портала.

Инструкция по порядку использования личного кабинета доступна непосредственно в личном кабинете каждой организации в разделе «Информация».

На портале предусмотрена возможность публикации некоммерческими организациями информации о реализуемых ими мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях.

С января 2025 года некоммерческие организации через личные кабинеты на портале обязаны размещать действующие редакции своих уставов в рамках исполнения обязанности, предусмотренной абзацем 4 пункта 3.2 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».