Общество

Новогоднюю ель из лозы и бересты создают в Порховском районе

Символ нового года из природных материалов ежегодно создают в Порховском доме-ремесел. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» сообщил экоактивист Алексей Жуковский.

В преддверии новогодних праздников экоактивист Алексей Жуковский рассказал о необычной традиции, которая появилась в Порховском районе. Там создают новогоднюю ёлку из природных материалов: лозы, бересты и болотных трав.

«Такой подход значительно придает украшение дому, создает такую же атмосферу и совсем не вредит экологии, потому что подобные игрушки создаются из полностью восполняемых ресурсов и могут храниться не одно десятилетие», - уточнил Алексей Жуковский.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».