Осуждённому за насилие и угрозы убийством псковичу ужесточили наказание

Псковским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Мурадалиева, осужденного по приговору Псковского городского суда за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 330, пункта «б», частью 3 статьи 163 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В период времени с августа 2022 по февраль 2023 года Мурадалиев в целях возвращения денежных средств в сумме 5 391 096 рублей, которые он передал заместителю директора ООО «АВ –Хаус» и которые последний обязался ему вернуть, решил самовольно, вопреки установленному законом порядку взыскания долга, истребовать данные денежные средства, а также завладеть имуществом данного гражданина на сумму, сопоставимую с вышеуказанной суммой долга. При этом Мурадалиев высказывал угрозы применения насилия, в том числе причинением телесных повреждений, а также убийством, в случае не выполнения его требований о возврате имеющегося перед ним долга.

Кроме того, Мурадалиев с той же целью нанес потерпевшему не менее 20 ударов в область головы и тела и потребовал его подписать заранее напечатанные и приготовленные им расписки о возврате долгов, а также потребовал передать ему имущество, принадлежащее данному гражданину.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда изменен – увеличен испытательный срок до 4 лет, в остальной части приговор оставлен без изменения.