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Общество

Наталья Горбачева: Профсоюз — это не Баба Яга, а первый помощник

26.12.2024 16:32|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на все предрассудки, сформированные в советское и раннее постсоветское время, что профсоюзы — это что-то архаичное, председатель Псковской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева уверена, что профсоюз — очень полезная и нужная организация, отвечающая за внутреннюю атмосферу в коллективах и помогающая восстановить справедливость, когда это необходимо. Такое мнение она озвучила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Также Наталья Горбачева рассказала о своем пути в профсоюз и о настоящем счастье. 

 

- Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, почему вы пришли в профсоюз и помните ли вы, с чего началась ваша профсоюзная деятельность?

- Профсоюз образования вошел в мою жизнь с 1973 года, когда я поступила в Псковский государственный педагогический институт имени Кирова. В каждой группе был председатель профсоюзной организации и староста, председатель профсоюзной организации. Нам выдали билет и марки, и мы были в нашем профессиональном союзе с тех пор. Ну и, конечно, я не выходила, потому что самое главное в нашем профсоюзе - это неравнодушие. Это самая главная вещь, которая оставляет людей в нашей организации.

Профсоюзная деятельность началась у меня с тех пор, когда я работала в Гуманитарном лицее учителем математики. Одна моя замечательная коллега Степанова Валентина Ильинична передала мне бразды правления. Она была председателем нашей первичной профсоюзной организации, передала тетрадь по учету членов профсоюза. С тех пор я вошла в профсоюзный актив. Сначала была руководителем первичной организации, была несколько созывов членом президиума областной организации профсоюза, городской организации профсоюза. И затем в 2003 году перешла на работу в областной профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.

- Вы представляете профсоюз образования, это самый многочисленный профсоюз Псковской области. Скажите, пожалуйста, какова его численность?

- Это не секретные данные. У нас происходит учет членов профсоюза два раза в год: на первое января, а также по желанию мы можем в октябре провести учет членов профсоюза. Сейчас уже, наверное, год мы работаем в электронном виде. У нас каждый член профсоюза сосчитан, имеет свой профсоюзный билет, свой порядковый номер. Поэтому наш актив не ведет больше тетрадки, а может открыть электронную базу и узнать, сколько членов профсоюза в той или иной организации, в зависимости от уровня организации. Но по нашим последним данным, у нас в организации где-то чуть более 9 500 членов профсоюза.

- Скажите, тяжело управляться с таким крупным профсоюзом?

- Здесь вопрос, наверное, не стоит насчет «управляться». Что такое профсоюз? Иногда люди спрашивают: а что, еще существуют профсоюзы? Некоторые вообще не знают этого слова. Но мы считаем, что профсоюз - это быть полезным людям. Это всегда непросто. У нас в области сложилась команда неравнодушных. В каждом районе у нас есть представительство Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. И поэтому по всем вопросам у нас идеальное правление. Руководят у нас и комитет, и президиум. Все вопросы мы решаем сообща. Более того, в наш профессиональный союз входят два министерства. Это Министерство просвещения и Министерство образования и науки Российской Федерации.

- Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете роль профсоюзов в жизни современного учителя? Пользуются ли педагоги теми преференциями, которые профсоюз может предложить? Какие предложения для учителей популярны в Псковской области?

- Я хотела бы сказать о том, что в бесславное предыдущее 30-летие в нашей стране нас хотели всячески приучить к постоянному протесту. Ведь многие считали, что профсоюз - это забастовки, это когда все против. Профсоюз был своеобразной Бабой Ягой, которая, как известно, всегда против. На самом деле профсоюз - это первый помощник, а не Баба Яга. Помощник руководителя организации и первый защитник учителя в организации. И там, где не нарушается этот паритет, там нет вопроса, зачем нужен профсоюз.

Всегда была и всегда пользовалась популярностью юридическая защита. У нас прекратилось действие пенсии по выслуге лет, которая была у педагогических работников. Мы, конечно, горюем по этому поводу, с одной стороны. С другой стороны, мы в душе все равно надеемся, что профессию педагога включат в список вредных профессий, как это было раньше, хотя бы из-за шума. Если вы придете в школу, то любой человек, придя туда, скажет первой фразой: как вы здесь работаете? Это специфика нашей профессии, и это непросто. Я считаю, эта вредность должна быть учтена. 

- Документы также сложно восстанавливать. Вы занимаетесь этим?

- К сожалению, сама перестройка страны привела к тому, что многие документы вообще велись неправильно и случайными людьми. Многие в связи с реорганизацией учреждений просто пропали, приходится восстанавливать стаж по крупицам. Кроме того, великая страна распалась, и сейчас не все подписали, к сожалению, соглашение о том, что архивы, даты и рабочий стаж принимаются в странах обоюдно. Поэтому очень часто приходится делать запросы в страны бывшего Советского Союза и оттуда получать нужную информацию.

- А контакты хорошо идут? Например, с недружественно настроенными прибалтийскими странами?

- Эти страны вообще не идут на контакт, от слова совсем. Раньше действовало определенное соглашение и можно было что-то узнать. Но некоторые все-таки и запросы принимают, и нам отвечают. И люди, конечно, благодарны в этом плане.

- Если вернуться к преференциям, доступным псковским педагогам, что вы еще можете отметить?

- В нашей области уникальные преференции для членов профсоюза - это оздоровление в санаториях области. За все эти годы санатории и базы отдыха «Хилово», «Голубые озера», «Череха», «Алоль», «Пушкинские Горы» сохранились в собственности профсоюза. Значит, члены профсоюза имеют определенные преференции, скидки в 20%, а в определенные периоды имеют скидки даже 46%. И особые программы. Это очень солидно для профсоюзного актива. Кроме того, по договору с Северо-Западом и даже по договору, заключенному с профсоюзами Беларуси, у нас есть скидки для членов профсоюзов Беларуси, а у них - для нас. И Северо-Запад с удовольствием посещает наши санатории, которые, на мой взгляд, единственные в Северо-Западном федеральном округе остались именно профсоюзными. И я призываю: пользуйтесь, товарищи, оздоравливайтесь. У вас уникальная возможность.

- Расскажите про Год семьи с точки зрения профсоюзов. Какие мероприятия проводились?

- У нас же ведь не культпросветная организация, где мы пляшем и танцуем. Многие говорят, что профсоюз - это праздники и пироги. В первичных организациях, конечно, профсоюз отвечает за микроклимат, за эту работу по обогреву теплом всех членов профсоюза. Поэтому когда президент объявил Год семьи, мы были уверены, что в каждой первичной организации в каждом муниципалитете есть свои определенные планы. У нас этот год был особенным, это был год отчетов и выборов, у нас прошла отчетно-выборная конференция 3 декабря, мы в Год семьи подготовили баннер «Многодетные семьи работников образования Псковской области», чему мы очень рады, потому что у нас баннер стоит на Советской, 15, мы его к конференции подготовили. И мы видим, когда проходят мероприятия в областном совете профсоюзов, делегаты с интересом подходят, просто посетители смотрят на этот баннер, может, узнают своих знакомых. Мы считаем, что он, и вообще это мероприятие, войдет в историю нашего профсоюза. Когда был Год педагога и наставника, у нас был подготовлен баннер «Педагогические династии Псковской области». И на следующий год у нас свои планы. Президент уже объявил, что это будет Год защитника Отечества. Мы все-таки планируем сделать, может, не баннер, но в какой-то другой форме увековечить память педагогов-участников Великой Отечественной войны.

- Если вернуться в нынешние реалии, поддерживаете ли вы членов профсоюзов, которые сейчас в зоне специальной военной операции находятся?

- Профсоюз всегда на передовом рубеже. Конечно, мы поддерживаем, конечно, был шок у всех, но все отнеслись с пониманием. Мы составили списки людей и родственников, кто ушел на специальную военную операцию, оказали первую помощь, постоянно следим за судьбами. Традиционно проводим коллективные формы поддержки, поэтому у нас в областном совете профсоюзов проводятся благотворительные концерты и сбор средств и в натуральном виде, и в денежном выражении. Мы и наша организация постоянно в этом участвуем.

- Последний вопрос. Что может сделать учителя по-настоящему счастливым?

- За всех нас сказал президент, ему задали этот же вопрос: «Что делает вас счастливым?». Он сказал за нас всех. Нам, конечно, очень хотелось бы реальной поддержки государства. Мы понимаем, что сейчас на первом плане медики. Хотя документы принимаются по статусу работника образования и именно учителя. Ну, естественно, зарплаты. Хотя и выполняются указы президента, губернатор делает очень много в нашем очень сложном приграничном регионе, но когда должностной оклад меньше МРОТ, это неправильно. Именно поэтому мы понимаем, что, может быть, сейчас первая очередность несколько другая, но мы ждем, надеемся и верим. Тем более в послании президента Федеральному Собранию в этом году как раз звучало то, что Владимир Владимирович очень хорошо это понимает, подчеркнул про статус учителя и про финансовую поддержку. Так что с этими надеждами встречаем 2025 год.

Беседовал Андрей Николаев

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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