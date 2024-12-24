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Общество

Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района. ВИДЕО

25.12.2024 18:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного итогам развития Псковского района за 2024 год, который прошел в пресс-центре ПЛН 25 декабря.

К разговору были приглашены:

  • Наталья Федорова, глава Псковского района.
  • Владимир Яников, председатель Собрания депутатов Псковского района.
  • Владимир Кузь, депутат Псковского областного Собрания.
  • Лариса Александрова, глава Карамышевской волости.
  • Александр Васильев, глава Краснопрудской волости.

Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?

Ведущая круглого стола — Любовь Кузнецова.

Теги: #круглый стол
Источник: Псковская Лента Новостей
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