Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного итогам развития Псковского района за 2024 год, который прошел в пресс-центре ПЛН 25 декабря.
К разговору были приглашены:
Псковский район – самый крупный по территории муниципальный район области: 10 волостей, значительная территория, 626 населенных пунктов. Как и почему район решился на преобразование? Какие видит плюсы и риски? Учитывает ли опыт коллег? Как планирует строить дальнейшее развитие муниципалитета?
Ведущая круглого стола — Любовь Кузнецова.