Общество

Заявки на конкурс «Лучший муниципальный служащий» в Псковской области начнут принимать в январе

Прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» начнется 15 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заявки на участие принимаются до 30 января 2025 года. Документы необходимо предоставить организатору конкурса лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

Конкурс пройдет в двух конкурсных группах в два этапа. Первый этап конкурса проводится по номинациям: экономика; финансы; градостроительство, архитектура и землепользование; жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения; правовое обеспечение; организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления; социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика).

На первом этапе конкурсная комиссия оценивает представленные документы и конкурсные работы. Второй этап конкурса включает в себя тестирование на знание основ Конституции Российской Федерации, Устава Псковской области, федерального законодательства и законодательства Псковской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции; знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) и решение утвержденного Комиссией конкурсного задания в соответствии с указанной в заявке номинацией.

Критериями оценки является новизна и творческий подход в решении конкурсного задания, логичность, аргументированность выступления, содержательность выступления, четкость ответов на вопросы членов комиссии, ораторское мастерство.

Побороться за звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года, не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Информацию по участию в конкурсе можно узнать по телефону отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области: (8112) 29-98-01.

Перечень предоставляемых документов:

анкета участника конкурса (с указанием номинации), заверенная кадровой службой органа местного самоуправления муниципального образования Псковской области, по форме;

согласие на обработку персональных данных;

характеристика, подписанная представителем нанимателя муниципального служащего, с указанием в ней профессиональных достижений муниципального служащего по форме;

конкурсная работа, которая может быть представлена в форме проекта, реализованного в профессиональной деятельности (планируемого к реализации), управленческой практики или в форме письменной работы по теме: «Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования»;

презентация участника конкурса и его конкурсной работы.

Скачать формы документов можно во вложении.

Организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.