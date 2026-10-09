Сирены завыли в Псковской области

Техническая проверка систем оповещения населения проходит на территории Псковской области сегодня, сообщает РСЧС.

Проверка пройдет в период с 10:30 до 10:45.

Как сообщил в Мах губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с 10:30 до 10:40 на территории региона будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 10:43 передадут сигнал «Техническая проверка» по телеканалам первого мультикомплекса, «Радио России» и «Радио Маяк». Это комплексная проверка, которая проводится два раза в год по всей России.

В Великих Луках также проведут комплексную проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Мероприятия проведут в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области. Работы будут проводиться с 10:30 до 13:00.

Такие сирены в рамках проверки систем оповещения зазвучат по всей стране. В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями.