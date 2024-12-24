Общество

Международный день подарков отмечают 26 декабя

В Великобритании и некоторых странах Содружества наций, таких как Австралия, Новая Зеландия и Канада, на следующий день после Рождества, 26 декабря, отмечается особый праздник — День подарков. В наши дни он ассоциируется с масштабными распродажами в крупных и мелких магазинах. В этот день можно приобрести любые товары по сниженным ценам, что привлекает многих покупателей.

Однако история этого праздника уходит корнями в далёкое прошлое. Существует множество теорий о его происхождении, но все они сходятся в том, что начало празднику положило обыкновение дарить деньги и подарки людям более низкого социального статуса. Подарки обменивались накануне Рождества, а бедняки получали их в последнюю очередь. Подарки упаковывали в коробки, отсюда и название —Boxing day (от англ. box — коробка).

Только в XX веке День подарков стал официальным праздником. Сочетание Рождества и Дня подарков укрепило традицию семейных встреч в этот период.

В некоторых странах День подарков также связан со значимыми спортивными событиями. В Австралии он стал одним из самых важных дней в году, сравнимым по значимости с церемониями Дня ANZAC. В Мельбурне проводится тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которая считается иконой австралийского летнего спорта и конкурирует по популярности с такими событиями, как Кубок Дэвиса по теннису и Кубок Мельбурна по скачкам.

День подарков — важный день для любителей охоты на лис в Великобритании и США, так как в этот день происходит наибольшее количество встреч охотников и организуется охота на лис. Также 26 декабря стартует Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, организуемый Международной хоккейной федерацией. В этот день также проводятся матчи высших лиг чемпионатов Англии, Шотландии и Северной Ирландии по футболу, а в африканских странах-членах Содружества наций — профессиональные боксёрские поединки, пишет calend.ru.

Интересно, что у католиков есть похожий праздник, который отмечается 26 декабря — День Святого Стефана. У этих праздников есть схожие традиции, поэтому их часто путают.