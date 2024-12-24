Общество

Начальник псковской Росгвардии подарил велосипед девочке из Великих Лук

В рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов осуществил новогоднюю мечту четырехлетней Екатерины из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управления Росгвардии по Псковской области

Полковник снял с новогодней елки открытку с желанием девочки, в которой она просила подарить ей велосипед. Игорь Иванов лично посетил семью девочки, вручил ей долгожданный подарок и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством.

Напомним, региональная благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.