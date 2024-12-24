Общество

Как не переборщить с алкоголем в Новый год, рассказал нарколог

В ближайшее время вся Россия будет отмечать один из самых долгожданных праздников — Новый год. Традиционно на праздничном столе присутствуют алкогольные напитки, и под бой курантов россияне часто поднимают бокалы с шампанским. Врач-нарколог Константин Филатов дал рекомендации, которые помогут безопасно провести новогоднюю ночь и избежать возможных негативных последствий для здоровья.

Прежде всего, врач советует отказаться от употребления алкоголя. Если это невозможно, то необходимо ограничить количество выпитого и не превышать допустимую норму.

«Выбирайте качественный алкоголь, покупайте напитки известных брендов и избегайте подделок. Обязательно закусывайте. Употребляйте пищу во время употребления алкоголя, чтобы замедлить всасывание спирта в кровь. Поддерживайте водный баланс организма, чтобы избежать обезвоживания. Не забывайте про отдых и умеренную физическую активность, чтобы снизить нагрузку на организм. Безусловно, важно знать свою норму. Научитесь определять индивидуальную норму алкоголя и придерживайтесь её», - советует доктор Филатов.

По словам эксперта, не стоит смешивать алкоголь с энергетическими напитками или лекарственными препаратами. Однако, если вдруг человеку стало плохо, нужно не тянуть и обращаться за медицинской помощью, пишет RuNews24.ru.