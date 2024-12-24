Общество

Количество пожаров в Псковской области уменьшилось на 35% — Сергей Лаврухин

2 136 пожаров зарегистрировали в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин в программе «Обратный отсчет» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас идет уменьшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По пожарам в 2024 году на утро 26 декабря было зарегистрировано 2 136 пожаров, на 2023 год - 3 302», - поделился Сергей Лаврухин.

Количество пожаров уменьшилось на 35%. «Это немалая цифра», - отметил начальник ведомства.