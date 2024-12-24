Общество

Деды Морозы спустились с крыши Детской областной больницы в Пскове

«Новогодний десант Дедов Морозов» традиционно прошёл в Детской областной клинической больнице в Пскове 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Четыре Деда Мороза спустились с крыши больницы и поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом.

«Эта акция проходит не первый год. Она называется "Новый год в каждый дом" и включает в себя много различных мероприятий, в том числе и "Новогодний десант", его мы проводим совместно с Всероссийским студенческом корпусом спасателей. Ребята ежегодно поздравляют детей, находящихся на лечении в больницах», - рассказала депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Четыре молодых человека, принявших участие в акции, обучаются во Всероссийском студенческом корпусе спасателей.

«Эта акция проводится четвертый раз. В нее включаются наши студенты агротехнического колледжа и сам колледж, а также депутаты», - отметил куратор ВСКС Псковской области Александр Курамшин.

На фото: главврач Псковской областной детской клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев

Сами студенты отметили, что для них важно подарить новогоднее настроение детям, и они с удовольствием принимают участие в подобных акциях.